Dante: “La Divina Commedia Opera Musical” debutta in Cina

(Adnkronos) – “La Divina Commedia Opera Musical”, acclamato kolossal teatrale prodotto da Mic International Company, varca i confini nazionali con un ambizioso tour internazionale. A partire dal 25 aprile 2025, l’opera debutterà in Cina, toccando 15 grandi città, tra cui Pechino, Shanghai e Hong Kong, in collaborazione con We Opera Studio Limited. L’evento è stato presentato ufficialmente a Palazzo Firenze, sede della Società Dante Alighieri, a Roma, attraverso un incontro con la stampa. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)