Dazi, Scannapieco (Cdp): “Potrebbero colpire in maniera asimmetrica Regioni”

"Eventuali dazi potrebbero colpire in maniera asimmetrica le Regioni sulla base del tessuto produttivo. Però abbiamo visto che le imprese italiane hanno una capacità di rindirizzare l'export che è una parte rilevante della loro resilienza, sono molto reattive nel reindirizzare l'export. Speriamo che ciò non accada ma potrebbe essere meno impattante per molte Regioni eventuali dazi", dichiara Dario Scannapieco, ad di Cdp, a margine dell'evento "Oggi, per l'Italia del futuro: 3° incontro Annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni" presso Cassa Depositi e Prestiti.