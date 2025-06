De Palma (Inc), ‘Fake news danno concreto per aziende e persone’

(Adnkronos) – “C’è un’informazione onnipresente e una fiducia intermittente. In questo scenario gli italiani chiedono due cose: competenza e affidabilità. Il rischio che una fake news diventi un danno reputazionale per brand, aziende o persone è reale e va gestito con professionalità.” Lo ha dichiarato Pasquale De Palma, presidente e amministratore delegato di Inc, commentando i risultati della ricerca promossa dall’agenzia in occasione del 50° anniversario, celebrato al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Al centro dello studio, realizzato con AstraRicerche, il rapporto contraddittorio degli italiani con l’informazione e i pericoli della disinformazione amplificata dagli algoritmi. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)