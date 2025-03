Di Rosa (SItI), ‘vaccini e screening fondamentali contro papilloma virus’

(Adnkronos) – “Le patologie Hpv correlate ogni anno colpiscono in Italia un numero importante di persone, in particolare attraverso i tumori alla cervice uterina. Vaccinazione e screening sono due strumenti efficaci per contrastare la diffusione del virus e, quindi, l’insorgenza di queste malattie”. Lo ha detto Enrico Di Rosa, presidente SitI – Società Italiana d’igiene medicina preventiva e sanità pubblica, in occasione della settima edizione dell’Inventing for Life Health Summit – Investing for Life: la salute conta!” promosso a Roma da Msd Italia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)