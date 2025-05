Economia circolare, il modello Conou al Festival dell’economia di Trento

(Adnkronos) – L’economia circolare fa bene all’ambiente ma anche alla competitività delle imprese: un tema sempre più strategico per le aziende che vedono crescere i frutti derivati da un uso intelligente di risorse e strumenti. Se n’è parlato in un panel dedicato al Festival dell’economia di Trento: tra le esperienze al centro del dibattito anche quella del Conou, che con 188.000 tonnellate di oli usati raccolti nel 2024 di cui il 98% rigenerati, è diventato un modello di economia circolare in Europa —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)