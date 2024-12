Economia circolare, sindaco Chienni: “80% del valore generato dal distretto proverrà da attività di recupero”

(Adnkronos) – “L’80% del valore che verrà generato dal distretto proviene da attività di recupero, passando dallo smaltimento alla trasformazione dello scarto in valore. Un passo sostanziale e importante per il futuro di tutti”. Lo afferma Sergio Chienni, sindaco di Terranuova Bracciolini, a margine dell’inaugurazione del primo impianto europeo per il recupero di metalli preziosi e materie prime critiche a basso impatto ambientale, realizzato da Gruppo Iren a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)