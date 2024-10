(Adnkronos) – “Probabilmente vedremo, come l’anno scorso, anche un riallineamento dei prezzi all’esordio della primavera”. ha dichiarato Stefano Besseghini, Presidente Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, intervenendo a ComoLake in corso a Cernobbio —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)