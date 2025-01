Energia, min. Pichetto Fratin: “Tunisia e Italia fondamentali per sviluppare innovazione”

(Adnkronos) – “Tunisia e Italia sono fondamentali. Talmente fondamentali che c’è l’impegno di Terna con la società tunisina per sviluppare un mondo di innovazione, di formazione e di coinvolgimento: un modello, quello del Piano Mattei, di integrazione tra le due realtà”. Sono le parole del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione dell’inaugurazione, in Tunisia, del nuovo Terna Innovation Zone, il primo hub di innovazione in Africa gestito dal gruppo italiano, che rafforza il partenariato strategico tra Italia e Tunisia. Il Terna Innovation Zone, progetto di responsabilità sociale d’impresa, promuoverà l’innovazione tecnologica e favorirà lo sviluppo delle competenze nel settore energetico tunisino, rafforzando ulteriormente i legami tra i due Paesi e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa.

