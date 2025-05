(Adnkronos) – “Il gas oggi ha un costo molto alto pur rappresentando ormai solo il 40% dell’energia prodotta. La strada per riuscire a far fronte a questo problema, a livello europeo perché a livello nazionale è impossibile, è investire nelle energie rinnovabili e anche nel nucleare” così il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine del Festival del Lavoro in corso a Genova.—lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)