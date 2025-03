(Adnkronos) – Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, parla con la stampa a margine del Forum in Masseria a Saturnia, affermando che è in corso un confronto serrato con il mondo industriale per trovare una soluzione per le imprese energivore. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)