Ermeti (IEG): “Appuntamento importante per le aziende e per le istituzioni”

(Adnkronos) – “18 anni fa (quando naque Key a fianco di Ecomondo) la produzione di energia sostenibile in Italia non raggiungeva 1 gigawatt. Oggi parliamo di un piano nazionale che programma nell’arco dei prossimi anni di arrivare a 131 gigawatt di produzione.” Sono le parole di Mauruzio Ermeti Presidente di IEG all’inaugurazione di Key – the Energy Transition Expo la fiera di riferimento delle tecnologie e soluzioni per l’efficientamento energetico in coso a Rimini. “L’Italia si sta comportando bene in questo momento e noi seguiamo attentamente tutte le evoluzioni che ci sono anche fuori d’Italia per dare un servizio al nostro Paese, certamente per far fare business con le aziende, ma anche per essere di aiuto alle istituzioni per prendere le decisioni giuste.” ha concluso. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)