Expo 2025 Osaka, Caputo (Reg.Campania): “Tanti prodotti campani fanno bene alla salute”

"Dobbiamo riuscire a trasformare questa caratteristiche in un valore aggiunto per le nostre aziende. Stiamo collegando questi valori al nostro territorio e DOP Economy" Così Nicola Caputo, assessore all'agricoltura della Regione Campania. Dal 20 al 30 luglio, la Regione Campania è protagonista al Padiglione Italia dell'Expo di Osaka con un fitto programma di eventi dedicati alle filiere agroalimentari di qualità, all'artigianato artistico, alla cultura digitale e alla musica. Nell'ambito delle giornate dedicate alla Campania, l'Assessorato all'Agricoltura è stato presente dal 23 al 26 luglio con una delegazione e un programma presentato al pubblico di Expo sulla Dieta Mediterranea come modello al centro del dialogo globale sull'alimentazione del futuro.