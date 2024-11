Fame nel mondo, Martina (FAO): “Lavoriamo con istituzioni locali per maggior resilienza comunità”

(Adnkronos) – “Soprattutto nei paesi in via di sviluppo, siamo impegnati a lavorare con le istituzioni e con i governi all’implementazione di progetti concreti che riescano a gestire meglio la resilienza delle comunità locali”. Così Maurizio Martina, Direttore Generale Aggiunto FAO, l’organizzazione delle Nazioni unite per l’alimentazione e l’agricoltura, a proposito della 19esima edizione del Ghi, l’Indice globale della fame curato ogni anno da CESVI, l’organizzazione umanitaria italiana. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)