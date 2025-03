Farmaceutica: Fortis (Fondazione Edison), ‘fatturato Fab 13 sfiora i 18 mld, traina l’export’

(Adnkronos) – “All’interno del grande boom dell’industria farmaceutica in Italia, dove c’è un’importante presenza di multinazionali straniere, c’è anche la crescita specifica delle imprese a capitale e controllo italiano. Il campione di 13 imprese – le Fab 13 – che abbiamo analizzato ha un fatturato che sfiora i 18 miliardi di euro, con grandi sviluppi sui mercati esteri, sia attraverso l’esportazione che l’acquisizione di aziende e lo sviluppo di prodotti all’estero”. Così Marco Fortis, vicepresidente e coordinatore di Fondazione Edison, all’evento per la pubblicazione del rapporto sulle Fab 13, le multinazionali del Made in Italy farmaceutico. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)