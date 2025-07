Farmaceutica, Gemmato: “Testo unico per accesso alle cure a tutti i cittadini”

(Adnkronos) – “Il punto focale di questo testo è quello dell’accesso: dobbiamo consentire a tutti i cittadini italiani di poter accedere al farmaco, dal cittadino del più piccolo paese interno fino a quello della grande metropoli urbana. Ci deve essere sempre la possibilità di curarsi, come afferma l’articolo 32 della nostra Costituzione. Curarsi bene significa non solo stare meglio ma anche non incidere sulle casse del Sistema sanitario nazionale”. Così il sottosegretario al ministero della Salute, Marcello Gemmato, in occasione delconvegno ‘Verso il Testo unico della legislazione farmaceutica’, organizzato alla Camera dei deputati per la presentazione agli stakeholders dello schema di disegno di legge delega al Governo per la redazione del Testo Unico della legislazione farmaceutica. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)