Farmaceutica, Scopinaro (Uniamo): “Testo unico per maggiore equità di accesso cure”

(Adnkronos) – “Auspichiamo che attraverso la semplificazione” che porterà il Testo unico della legislazione farmaceutica “si possa arrivare ad una maggiore equità di accesso per i pazienti a tutte le terapie. L’ottimizzazione del sistema per noi è fondamentale”. Sono le parole di Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo – Federazione italiana malattie rare, al convegno ‘Verso il testo unico della legislazione farmaceutica’, organizzato alla Camera dei deputati su iniziativa del sottosegretario al ministero della Salute, Marcello Gemmato, per offrire un primo momento di confronto istituzionale con gli stakeholders e approfondire il percorso di riforma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)