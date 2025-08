Farmaceutica: Testo unico nazionale, verso armonizzazione delle norme e accesso cure

(Adnkronos) – Un Testo unico sulla farmaceutica nazionale per razionalizzare, semplificare e riformare il quadro normativo vigente nel settore, rendendo più solida la governance e accompagnarlo in una fase di rinnovamento e crescita. E’ per arrivare a questo traguardo che il sottosegretario al ministero della Salute, Marcello Gemmato, ha promosso alla Camera dei deputati un primo incontro istituzionale con gli stakeholders, intitolato ‘Verso il testo unico della legislazione farmaceutica’, durante il quale è stato approfondito il percorso di riforma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)