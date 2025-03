Farmaci: gliptine, in un anno dispensati in farmacia oltre 2mln di antidiabetici 

(Adnkronos) – La nuova modalità di distribuzione dei farmaci che ha trasferito la dispensazione di alcuni antidiabetici dall’ospedale alle farmacie territoriali ha comportato, in un anno, risparmi per 9,7 milioni di euro per il Ssn. Da maggio a novembre 2024, oltre 2 milioni di confezioni gliptine, quindi, centinaia di migliaia di pazienti hanno avuto acceso a farmaci essenziali, senza file in ospedale, senza doppi passaggi in farmacia per la distribuzione per conto e senza barriere burocratiche. È il bilancio tracciato nel corso dell’evento ‘Farmaco accessibile: bilanci e prospettive. Un anno dalla norma’, promosso dal Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato.

