Federdistribuzione: dialogo con parlamentari e istituzioni all’incontro ‘Osservatorio Retail’

(Adnkronos) – “Osservatorio Retail: le prospettive della nuova legislatura europea per le imprese della Distribuzione Moderna” è il titolo dell’incontro organizzato da Federdistribuzione, presso l’Ufficio del Parlamento Europeo a Milano. Un momento di dialogo con i parlamentari e le istituzioni europee per portare le istanze delle imprese nei processi decisionali che accompagnano l’attività normativa, come le direttive Ue sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale, sulla due diligence e sulle strategie per l’energia e per il mercato interno. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)