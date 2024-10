Festa del Cinema di Roma, red carpet in delirio per Ralph Fiennes e Juliette Binoche – Video

(Adnkronos) – Ralph Fiennes e Juliette Binoche infiammano il tappeto rosso della 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma. Il red carpet più affollato della festa del cinema è, infatti, al momento, sicuramente quello di ‘The Return’, il film di Uberto Pasolini nel quale il regista rivisita l’Odissea e che riunisce i due attori che avevano già recitato insieme ne ‘Il Paziente Inglese’. Fan impazziti per i due attori, che hanno solcato l’ingresso dell’Auditorium elegantissimi: lei in nero, capelli sciolti, avvolta in una stola rosa, lui in abito blu, con meno capelli rispetto al passato ma non meno charme. Accolti dai flash dei fotografi, Fiennes e Binoche si sono riuniti al regista e al resto del cast, di cui fa parte anche l’italiano Claudio Santamaria, prima di entrare alla proiezione ufficiale per il pubblico della pellicola. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)