Fiocchi: “La cultura del Testamento solidale come supporto per lasciare un mondo migliore”

(Adnkronos) – “Il Notariato è l’unico ordine professionale che risulta tra i fondatori perché con il nostro supporto, la nostra formazione e informazione vogliamo portare ai cittadini italiani la cultura del Testamento solidale come supporto per lasciare un mondo migliore” ha detto Flavia Fiocchi, Consigliere Nazionale del Notariato con delega al Notariato per il sociale nell’ambito dell’evento “Lascito Solidale – Un ponte tra passato e futuro” organizzato dal Comitato Testamento Solidale, con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato, in occasione della Giornata internazionale del Lascito Solidale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)