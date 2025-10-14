Food: Mamo (Planet Life Economy Foundation), ‘Algoritmo aiuta a identificare prodotti migliori’ Video News 14 Ottobre 2025 15:58 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosvid Notizie correlate Video News Food: Fabbrino (Fruttagel), ‘Non è sempre facile diffondere concetto di dieta alimentare” Video News Disconnettersi per stare meglio: il progetto PROBEN all’Università Europea di Roma Video News Food: Gherardi (Confagricoltura), ‘Informare consumatore per scelta consapevole’ Video News Food: Caggiati (Coop), “Prodotto a marchio leva strategica per offerta” Video News Food: Lusetti (Conad), “35% vendite a marchio valorizzano dieta mediterranea” Video News Food: Canzoniero (H&GRF), “Dieta mediterranea diventa algoritmo” Video News Screening genomico neonatale, Puglia prima al mondo: “Servizio gratuito” Video News Agricoltura, la messa al bando dell’urea genererebbe fino al 45% di perdita per la filiera Video News Agricoltura, Girelli (Assofertilizzanti): “Preoccupati per eliminazione agevolazioni IVA sui Video News Agricoltura, De Castro (Nomisma): “Se obiettivi Ue non applicati dai paesi con cui commerciamo Video News Attacco russo a convoglio Onu. Von der Leyen: “Putin predatore” Video News Food: Corzani (Dalla Torre), ‘Diamo al consumatore garanzie di qualità’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 22.6 ° C 23.7 ° 21.2 ° 53 % 3.1kmh 20 % Mar 21 ° Mer 23 ° Gio 23 ° Ven 22 ° Sab 22 ° Ultimi articoli Primo Piano Giani bis al via: “Convocazione Consiglio regionale in tempi brevi. Giunta con merito e competenza” Lavoro Professioni, Cni incontra la Camera croata degli ingegneri civili Tecnologia AI & VR Festival Multiverse World: Torino al centro del dialogo nazionale su Intelligenza Artificiale e innovazione Primo Piano Regionali Toscana, Lega di Salvini e Vannacci flop: “Complimenti a Giani. Chi vota ha sempre ragione” Cultura ed Eventi Fattori al centro di Livorno: intervista all’assessora alla cultura Angela Rafanelli SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Food: Fabbrino (Fruttagel), ‘Non è sempre facile diffondere concetto di dieta alimentare” Video News Disconnettersi per stare meglio: il progetto PROBEN all’Università Europea di Roma Video News Food: Gherardi (Confagricoltura), ‘Informare consumatore per scelta consapevole’ Video news Video News Food: Fabbrino (Fruttagel), ‘Non è sempre facile diffondere concetto di dieta alimentare” Video News Disconnettersi per stare meglio: il progetto PROBEN all’Università Europea di Roma Video News Food: Gherardi (Confagricoltura), ‘Informare consumatore per scelta consapevole’