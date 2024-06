For Women in Science, assessora Cappello: “Parità di genere è obiettivo agenda 2030 internazionale e nazionale”

(Adnkronos) – “La parità di genere è un obiettivo non solo dell'agenda 2030 internazionale, ma anche e soprattutto del nostro Paese, perché siamo dieci punti sotto la media europea. Premi come questo sono quindi molto importanti”. E’ il commento dell’assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro del Comune di Milano, Alessia Cappello, a margine della cerimonia di premiazione della ventiduesima edizione del riconoscimento “L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza”, durante la quale sei ricercatrici si sono viste assegnare altrettanti premi del valore di 20 mila euro che permetteranno loro di portare avanti un progetto di ricerca. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)