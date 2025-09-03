Formenti (Confindustria Nautica): “Al Salone Nautico oltre 120 nuovi modelli e forte presenza internazionale”

(Adnkronos) – Alla 65esima edizione del Salone Nautico internazionale di Genova saranno presentati “circa 123 modelli nuovi e si terranno 99 premiere. Saranno 45 i Paesi espositori, 24 europei e 21 extraeuropei. Grazie alla collaborazione con l’Agenzia Ice, sono in arrivo espositori da vari Paesi del mondo, a testimoniare la crescente internazionalizzazione del nostro Salone”. Lo afferma Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, alla conferenza stampa di presentazione del 65esimo Salone Nautico di Genova, che si terrà dal 18 al 23 settembre 2025, svoltasi a Palazzo Mezzanotte a Milano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)