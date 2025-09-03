27.2 C
Firenze
mercoledì 3 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Formenti (Confindustria Nautica): “Al Salone Nautico oltre 120 nuovi modelli e forte presenza internazionale”

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Alla 65esima edizione del Salone Nautico internazionale di Genova saranno presentati “circa 123 modelli nuovi e si terranno 99 premiere. Saranno 45 i Paesi espositori, 24 europei e 21 extraeuropei. Grazie alla collaborazione con l’Agenzia Ice, sono in arrivo espositori da vari Paesi del mondo, a testimoniare la crescente internazionalizzazione del nostro Salone”. Lo afferma Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, alla conferenza stampa di presentazione del 65esimo Salone Nautico di Genova, che si terrà dal 18 al 23 settembre 2025, svoltasi a Palazzo Mezzanotte a Milano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
27.2 ° C
27.8 °
25.4 °
53 %
3.1kmh
40 %
Mer
27 °
Gio
30 °
Ven
28 °
Sab
30 °
Dom
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Pisa Sporting Club (12)Gaza (12)vigili del fuoco (12)Serie A (12)carabinieri (11)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati