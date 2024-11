Gdo, Latini (Coop): “Numero antiviolenza 1522 su 500 prodotti a marchio Coop”

(Adnkronos) – “Abbiamo inserito il numero 1522, promosso dalla presidenza del consiglio dei Ministri, anche sotto le etichette nutrizionali di oltre 500 prodotti a marchio Coop perché l’informazione sul numero anti-violenza, gestito da ‘Differenza donna’, entri in casa delle famiglie, uno dei luoghi in cui le violenze si consumano”. Lo ha detto, la presidente di Coop Italia, Maura Latini, intervenendo a Roma in occasione della presentazione della seconda edizione della campagna ‘Il silenzio parla’. Una campagna di informazione e sensibilizzazione, realizzata in collaborazione con l’associazione Differenza Donna, in vista del 25 novembre la ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)