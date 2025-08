(Adnkronos) – Nuova combinazione terapeutica “segna un cambiamento in pratica clinica per questo tipo di neoplasia’. I risultati dello studio IMforte presentato a Chicago all’ultimo Asco 2025. Un’occasione per PharmaMar di riaffermare l’unicità del proprio modello di Ricerca & Sviluppo ispirato dal mare per la scoperta di nuove opzioni terapeutiche a beneficio dei pazienti —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)