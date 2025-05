Giuricin (TRA Consulting): “Progetto Muoviti Italia per mobilità on demand: Italia è un passo indietro rispetto ad altri Paesi”

(Adnkronos) – Giuricin: “Muoviti Italia nasce dall’esigenza di aggregare diverse parti dell’economia per cercare di portare valore alla mobilità on-demand”, ha dichiarato Andrea Giuricin CEO di TRA Consulting e docente all’Università Milano Bicocca nel corso della presentazione alla Camera dei Deputati della coalizione Muoviti Italia. “Oggi abbiamo dei seri problemi nella mobilità on-demand e dobbiamo risolverli. Pensiamo al turismo, al business travel, agli aeroporti, consideriamo le compagnie aeree: risolvendo i problemi in questo settore si risolvono i problemi in tanti altri settori”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)