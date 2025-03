Granella (Dolomiti Energia): “Dolomiti Energia punta sulle rinnovabili”

(Adnkronos) – “Noi portiamo l’esperienza di una società che è focalizzata solamente sulle rinnovabili, quindi che ha fatto e operato una scelta molto particolare e che continuiamo a perseguire.” Lo ha detto Stefano Granella Ceo di Dolomiti Energia a Rimini per il Key Energy and Transition Expo la fiera di riferimento del settore energia e rinnovabili. “Siamo il primo operatore di sole rinnovabili in Italia e vogliamo continuare a crescere in questo settore e a integrare la catena del valore. Quindi vogliamo essere presenti su tutti i pezzi della catena del valore del settore energia, dalla produzione all’energy management alla commercializzazione a tutti i nostri clienti e a crescere in maniera coordinata fra i vari settori, in modo da avere una copertura automatica all’interno del gruppo fra la produzione e il consumo.” ha spiegato . —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)