Gruppo Cap: presentati a Milano dati di bilancio 2024, utili a 83 mln

(Adnkronos) – Si è svolta a Milano la presentazione dei dati di bilancio 2024 di Gruppo Cap, la green utility pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Il bilancio di Cap racconta di un fatturato complessivo che supera i 500 milioni di euro, un Ebitda a 160 milioni di euro e utili per 83 milioni di euro. In aumento anche il valore degli investimenti sul territorio, che raggiunge il livello più alto mai registrato dall’azienda con 137,87 milioni di euro, per supportare le comunità nella transizione green e migliorarne la resilienza. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)