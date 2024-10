Guglielmelli (Ucbm): “Nostro polo ricerca a disposizione di imprese”

(Adnkronos) – “Il Simulation Center e tutto il nostro polo di ricerca dell’Ateneo è a disposizione per le aziende, non solo come showroom per dimostrare e promuovere prodotti già esistenti, ma anche per sviluppare simulazione dei primi utilizzi o formazione dei primi professionisti sull’uso concreto di quelle attrezzature”. Lo ha detto Eugenio Guglielmelli, Rettore dell’Ucbm, durante la visita inaugurale del nuovo Simulation center dell’Università Campus Bio-Medico di Roma che si è tenuta in occasione dell’apertura dell’anno accademico 2024-25. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)