Home Index. Il nuovo indicatore di Leroy Merlin per un consumo più sostenibile e consapevole

(Adnkronos) – Barbara Casartelli, Positive Impact Leader di Leroy Merlin Italia, descrive lo strumento che indica l’impatto di sostenibilità dei prodotti sviluppato da Leroy Merlin e Gruppo Adeo. Basato su 31 criteri suddivisi in 8 pilastri ambientali e sociali, il punteggio Home Index aiuta a per valutare l’impatto dei prodotti lungo il loro ciclo di vita. La metodologia, certificata da un ente indipendente, mira a sensibilizzare clienti e fornitori verso un consumo più consapevole. L’iniziativa si pone in un contesto più ampio di strategia di sostenibilità dell’azienda che promuove, tra gli altri, i temi dell’economia circolare, decarbonizzazione e comunità inclusive. Tra le azioni concrete: spazi dedicati ai prodotti con piccoli difetti campagne educative e supporto al rinnovamento energetico delle case. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)