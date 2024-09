Hydrogen Expo, Aydin (Walter Tosto): “A Piacenza per dire ad industria italiana che esiste soluzione alternativa”

(Adnkronos) – “Noi abbiamo brevettato un serbatoio dove poter stoccare l’idrogeno ad alta e altissima pressione. Siamo arrivati al punto di industrializzazione e siamo qui a Piacenza per dare il messaggio all’industria italiana che c’è un’alternativa, una soluzione innovativa di cui già disponiamo”. Così Bora Aydin, business development manager di Walter Tosto, a margine della giornata di chiusura terza edizione di Hydrogen Expo,il più grande appuntamento italiano dedicato interamente al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento al Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre 2024 e organizzata da Mediapoint & Exhibitions. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)