Hydrogen Expo, Criscuolo (Air Tech Italy): “Aeroporti molto energivori, filiera impegnata nella conversione green”

(Adnkronos) – “L’aeroporto è un organismo molto energivoro e per tutta la filiera del mondo aeroportuale è fondamentale cercare di creare degli aeroporti green, inseguendo gli obiettivi della decarbonizzazione e cercando una conversione energetica con fonti alternative”. Lo afferma Carlo Criscuolo, consigliere delegato di Air Tech Italy, a margine dell’ultima delle tre giornate della terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande kermesse italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento al Piacenza Expo e organizzata da Mediapoint & Exhibitions. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)