Hydrogen Expo, Deregibus (Ecomotive solutions): “Accordo con Isotta Fraschini Motori connubio con vasto campo applicazione”

(Adnkronos) – “Isotta Fraschini Motori è sempre stato un nome di eccellenza in questo campo e, di conseguenza, l’accordo siglato oggi ad Hydrogen Expo, dove ci siamo incontrati per la prima volta un anno fa, rappresenta un connubio che, a mio avviso, potrebbe vedere un ampio campo di applicazioni, con un motore del genere e con la nostra tecnologia applicata”. Così Giovanni Deregibus, presidente di Ecomotive solutions, a margine della seconda giornata della terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento al Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre 2024 e organizzata da Mediapoint & Exhibitions. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)