Hydrogen Expo, Dossi (H2IT): “Momento delicato per il settore, si devono mettere a terra progetti Pnrr”

(Adnkronos) – “Siamo in un momento delicato per quel che riguarda il comparto dell’idrogeno, poiché si devono mettere a terra tutti i progetti industriali finanziati dal Pnrr e realizzare le stazioni di rifornimento entro giugno 2026. Cominciamo quindi a vedere delle azioni concrete”. Così Alberto Dossi, presidente di H2IT – Associazione italiana idrogeno, a margine della terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento al Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre 2024 e organizzata da Mediapoint & Exhibitions. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)