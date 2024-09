Hydrogen Expo, Gen. Cimichella: “Aeronautica impegnata per ridurre impronta ambientale forza armata”

(Adnkronos) – “L’Aeronautica Militare è impegnata da anni in uno sforzo intenso di decarbonizzazione per ridurre l’impronta della forza armata sull’ambiente a 360°”. Lo ha detto il Generale Stefano Cimichella, Capo I Reparto Servizio Infrastrutture Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, a margine della giornata conclusiva terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande manifestazione fieristica italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento al Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre 2024 e organizzata da Mediapoint & Exhibitions. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)