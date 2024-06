“Idee per il futuro”, nel cuore di Roma l’evento della camera di Commercio

(Adnkronos) – “Il futuro dipende da ciò che facciamo nel presente” recitava il Mahatma Gandhi, parole che racchiudono il collegamento universale tra il nostro oggi e la prospettiva del domani.

“Idee per il futuro nel cuore di Roma', è anche il titolo di una serie di incontri studiati per immaginare il tempo che verrà dal punto di vista scientifico, artistico, ambientale, amministrativo, culturale, con ospiti internazionali e italiani di primissimo piano. Il progetto culturale, che fino a domani si tiene nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano nella suggestiva piazza di Pietra, è promosso e organizzato da Camera di Commercio di Roma in collaborazione con FuturoIdee e il patrocinio del Ministero della Cultura. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)