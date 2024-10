(Adnkronos) – “È necessario un sostegno ai costi operativi legati all’elettricità usata e alla domanda, perché ad oggi non esiste un mercato dell’idrogeno.” Sono le parole di Gabriele Lucchesi di Edison Next a margine del Convegno Hydrogen Forum 2024 The Mediterranean Forum on Hydrogen che si è tenuto a Venezia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)