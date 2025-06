(Adnkronos) – La storica azienda svedese festeggia la sua esperienza nella capitale, con i due store ad Anagnina e Porta di Roma, per celebrare la sua attività che l’ha presto portata ad essere punto di riferimento per diverse generazioni di romaniSecondo uno studio in collaborazione con BVA Doxa infatti il 70% degli abitanti della Capitale considera IKEA parte di momenti fondamentali della propria vita, il 43% dei residenti over 40 l’ha scelta per arredare la propria casa e 9 persone su 10 hanno visitato uno dei due store. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)