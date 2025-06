IKEA, Celli (Roma Capitale): “Con azienda condividiamo attenzione alla persona e accoglienza”

(Adnkronos) – “Siamo qui per un grande anniversario: 25 anni degli store di Ikea a Roma, che hanno un grande legame con la nostra città. Condividiamo molti temi inerenti alla sostenibilità, l’attenzione alla persona, al senso di accoglienza. L’azienda ha portato avanti iniziative sociali importanti per chi ne ha più bisogno. Credo che Roma Capitale e IKEA possano lavorare insieme per un connubio di crescita della nostra città e dell’azienda che porta lustro alla nostra Capitale.” Ha dichiarato la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli a margine dell’evento di celebrazione dei 25 anni di Ikea a Roma nello store di Porta di Roma.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)