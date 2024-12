Il Gruppo Marilab presenta le novità per il 2025

(Adnkronos) – In 160 hanno partecipato all’evento organizzato da Marilab per festeggiare i traguardi raggiunti quest’anno e annunciare le novità per il 2025. Novità che confermano l’approccio a un modello di cura che unisce innovazione e scienza, senza mai distogliere l’attenzione dal paziente: da gennaio nei centri del Gruppo sarà diffusa musica a 432 hz e un profumo che materializza l’essenza di Marilab, appositamente realizzato dal maestro profumiere Mauro Malatini. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)