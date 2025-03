Imprese, Bernini (Maire): “C’è strategia alla base del risultato”

(Adnkronos) – “Tra gli elementi che hanno consentito di portare avanti questo risultato spicca prima di tutto una strategia, identificata qualche anno fa, che ha portato verso un business più ‘volumetrico’ ad identificare geografie alternative rispetto a quelle storicamente su cui eravamo concentrati e questo ha aperto nuovi fronti di attività. Fra l’altro, abbiamo visto bene che sono geografie che hanno espresso e stanno esprimendo tuttora grandi opportunità commerciali per noi e quindi poi operative”. Lo ha detto Alessandro Bernini, ceo di Maire, in occasione del Capital Market Day 2025 di Maire con il quale il Gruppo ha presentato i risultati del 2024 e gli obiettivi per il prossimo futuro alla business community nazionale ed internazionale riunita nell’head quarter milanese dell’azienda. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)