Imprese: Della Valle (Ria Money Transfer), ‘Welfare aziendale è leva strategica per attrazione nuovi talenti’

(Adnkronos) – “Il welfare aziendale, un tempo considerato un elemento accessorio della nella gestione Hr, oggi è sempre più una leva strategica nell’attrazione di nuovi talenti, nella gestione del personale e nell’abbattimento del turnover. In un contesto post pandemico altamente competitivo e dinamico, un’azienda che non offre una strategia di welfare competitiva e che non assicura un contesto aziendale che promuova il benessere dei dipendenti, è un’azienda che incontrerà delle significative difficoltà nella talent attraction e nella retention dei dipendenti”. Così, Michela Della Valle, Emea Hr Director Ria Money Transfer, alla terza edizione del Welfare Day, evento dedicato al welfare aziendale giunto alla terza edizione, organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con Pluxee Italia, partner leader a livello globale nel settore dei benefit aziendali e dell’engagement dei dipendenti a Palazzo dell’Informazione a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)