Imprese, Icam Cioccolato annuncia ampliamento del proprio stabilimento produttivo a Orsenigo

(Adnkronos) – L’azienda leader in Italia nella produzione di cioccolato e nella lavorazione del cacao, Icam Cioccolato, ha annunciato un importante progetto di espansione e sviluppo del proprio stabilimento produttivo, parte di una più ampia strategia volta alla crescita e all’innovazione continue, nonché il primo importante passo della nuova governance, definita nell’estate del 2024, con Adelio Crippa Amministratore Delegato e l’ingresso della terza generazione della famiglia Agostoni – Vanini nel CdA dell’azienda. Si tratta, quindi, di un progetto tecnologico ambizioso in cui si punterà a raddoppiare la capacità produttiva dello stabilimento di Orsenigo. A sostegno dello sviluppo del proprio piano industriale, Icam ha strutturato 2 operazioni finanziarie per un totale di 86 milioni di euro che hanno coinvolto Intesa Sanpaolo e un pool di istituti di credito da questa coordinati. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)