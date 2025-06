Imprese, Lenzi (Engie): “Riceviamo riconoscimento da un’associazione che tutela la voce dei consumatori”

(Adnkronos) – “Ricevere un riconoscimento da Consumerismo, un’associazione così importante, che tutela la voce dei consumatori, ci rende molto orgogliosi e molto soddisfatti dello sforzo che facciamo ogni giorno per diffondere una cultura della cura e della relazione con il cliente all’interno della nostra azienda. È un momento di grande stimolo per spingerci a meritare ogni giorno questo importante riconoscimento”. Così Flavia Lenzi, Head of Marketing & Customer Service di Engie Italia, oggi a Milano, all’incontro organizzato nella sede milanese della energy utility, per il conferimento del sigillo di di ‘Operatore Eccellente’ nel mercato dell’energia da parte dell’associazione di consumatori no profit Consumerismo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)