(Adnkronos) – “Per noi il connubio tra privato e pubblico è essenziale. Più del 70% di attività e più di due miliardi di fatturato sono legati al Ssn. Anche in Polonia lavoriamo principalmente per lo stato polacco. Ogni volta che ci danno la possibilità di crescere nel Servizio sanitario nazionale lo faremo”. Così Paolo Rotelli, vice presidente del Gruppo San Donato, in occasione della conferenza di presentazione del Bilancio consolidato 2024 che si è tenuta a Milano.

