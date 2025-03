Imprese: Stramaccioni (Atac), ‘con welfare aziendale fidelizziamo i dipendenti’

(Adnkronos) – “In un momento di grandissima trasformazione della società, per Atac” il welfare aziendale “costituisce un elemento fondamentale per porre un canale di contatto con i nostri colleghi, andare ad indagare i loro bisogni e capire come utilizzare efficientemente le risorse della società per migliorare le condizioni di lavoro e ‘l’attaccamento alla maglia’”. Sono le dichiarazioni di Marco Stramaccioni, direttore personale, relazioni industriali, safety e sicurezza aziendale Atac – Azienda per la Mobilità del Comune di Roma, partecipando alla terza edizione del Welfare Day, evento dedicato al welfare aziendale, organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con Pluxee Italia, a Palazzo dell’Informazione a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)