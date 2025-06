“Inps per i Giovani”: nasce un nuovo patto generazionale

(Adnkronos) – Inps sceglie una mossa strategica che guarda lontano: non una semplice app o una campagna informativa, ma l’avvio di un vero patto generazionale. È questo lo spirito che anima il progetto “Inps per i Giovani”, presentato a Palazzo Wedekind a Roma. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il rapporto con le nuove generazioni, accompagnandole nel percorso di autonomia con strumenti concreti, linguaggi nuovi e servizi su misura. Il progetto, rivolto ai ragazzi tra i 16 e i 34 anni, ossia oltre 10milioni di giovani interessati, raccoglie per la prima volta in un unico spazio digitale – sul sito dentro il sistema My INPS e sull’App – tutte le prestazioni e i servizi dedicati, articolati in quattro profili di utente. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)