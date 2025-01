Istruzione, Beccalli (Unicatt): “Università Cattolica vuole essere globale”

(Adnkronos) – “La nostra università vuole essere un’università globale, già oggi è un microcosmo internazionale ed è convinta di voler espandere ulteriormente le alleanze strategiche e le collaborazioni in tutte le parti del mondo, anche in Africa, dove abbiamo già molti progetti attivi e dove pensiamo che con la forza dell’education power, il potere dell’educazione, possiamo dare un contributo per uno sviluppo più sostenibile di tutto il continente”. Sono le parole di Elena Beccalli, rettrice dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, all’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025. Presenti all’evento anche il premio Nobel per la Pace 2011 Leymah Gbowee, e di Ernest Aryeetey, già Segretario generale dell’African Research Universities Alliance.

