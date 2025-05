IT Forum, Bandini (Univ. Bicocca): “Avviarsi subito alle diverse competenze per una totale innovazione”

(Adnkronos) – “L’università Bicocca di Milano, ha lo scopo di formare delle persone in grado di avere un approccio sistemico tra tecnologie, processi e persone. Oggi le tecnologie sono al centro dell’attenzione di tantissime discipline che noi sviluppiamo all’interno del nostro ateneo, da quelle umanistiche fino a quelle STEM”, ha dichiarato Stefania Bandini, Full Professor of Computer Science all’università Bicocca. “Il dialogo multidisciplinare dal punto di vista formativo è la soluzione giusta e di cui abbiamo assolutamente bisogno per una più ampia prospettiva sistemica che accompagni verso il mondo del lavoro. La vera sfida è mettere insieme competenze fin dall’approccio allo studio, affinché riescano a dialogare, scambiare modelli e avere una prospettiva totalmente innovativa”, ha dichiarato Stefania Bandini Full Professor of Computer Science presente all’Information Technology Forum svoltosi a Milano nella sede di Assolombarda —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)